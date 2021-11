Fußball : TuS St. Hubert sieht wieder Licht am Horizont

Geschäftsführer Volker Müllers. Foto: Werner Fuck

Krefeld Die Mannschaft ist Tabellenzweiter der Fußball-Kreisliga C. Bei fünf Punkten Rückstand auf den SSV Grefrath II sind die Meisterschaft und der Aufstieg aber immer noch ein Thema.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Fuck

Um den TuS St. Hubert ist es in der Vergangenheit ziemlich still geworden. Aber das darf auch nicht verwundern, denn mit seinen beiden Teams spielt er aktuell in den Fußball-Niederungen – der Kreisliga C. Die Zweite rangiert dort auf Platz elf, und die Erste in der Parallelgruppe auf Rang zwei. Bei ihr werden aber, auch wenn der Rückstand auf Grefrath II bereits fünf Punkte beträgt, noch Aufstiegshoffnungen gehegt. Und das deshalb, weil gegen diesen Gegner noch zweimal gespielt wird. Am 28. November auswärts, und am 12. Juni daheim.

Vielen käme es zu pass, wenn das Rückspiel von der Tabellenkonstellation her zu einem Endspiel um die Meisterschaft würde. Das wäre dann nicht nur gut für die Spannung, sondern auch für die Vereinskasse, weil dann schon der ein oder andere Zuschauer mehr käme.

Beim genauen Hinsehen fällt auf, dass die Elf um Kapitän Fabian Wagner trotz fünf Zähler weniger gegenüber Grefrath II auf dem grünen Rasen selbst noch nicht verloren hat. Allerdings am grünen Tisch, denn die Begegnung bei der SG Dülken, wo der TuS 2:0 führte, brach der Unparteiische kurz vor Schluss ab, weil einige Anhänger, aus welchen Gründen auch immer, auf den Platz gestürmt waren. Drei Punkte und 2:0 Tore für den Kontrahenten lautete da die Entscheidung des Staffelleiters. Ferner hatte es noch ein 0:0 gegen Elmpt gegeben.

In der Winterpause der Spielzeit 2018/19 wurde die Erste, bei der so nach und nach fast alle Spieler von der Fahne gegangen waren, zurückgezogen und als erster Absteiger gelistet. Und das, obwohl mit Werner Wildhagen ein Mann an der Seitenlinie das Sagen hatte, der als Spieler und Trainer auf eine beachtliche Agenda zurückblicken kann. Danach schien alles den Bach hinunterzugehen und der Ball auf längere Zeit im Schrank des Platzwarts zu verschwinden.

Aber eine Hauruck-Aktion von Obmann Markus Schreuers im Sommer 2019 brachte Licht an den Horizont. Er schaffte es, ein halbes Dutzend Leute für die St. Huberter zu gewinnen. Daraus ergab sich dann ein Dominoeffekt, denn die sprachen Freunde und Kollegen an und die widerum ihre Bekannten. Fazit: Plötzlich standen 35 Akteure Gewehr bei Fuß und Geschäftsführer Volker Müllers konnte zwei Mannschaften für den Spielbetrieb melden. Der 53-Jährige, der im Prinzip schon alle Positionen gekleidet hat, lebt den TuS mit Leib und Seele. Ohne sein Engagement würde es ganz schlecht aussehen.

Nach dem Kurzgastspiel von Roger Czesnick ist nun Bernd Hanßen der Chef an der Seitenlinie. Seine Söhne Rene und Leon mischen auch kräftig mit, wobei letzterer in erster Linie bei den Cologne Centurien in der European Football-League (EFL) spielt. Problematisch ist aktuell die Sportplatzsituation. Es kann zwar auf Rasen gespielt werden, trainieren muss man aber auf Asche. Zwei Neuzugänge werden deshalb wohl nicht kommen. Händeringend, was aber noch hakt, wird der Bau eines Kunstrasens gefordert.