Tennis-Bundesliga Nord Herren 30 des TuS St. Hubert feiern wichtig Sieg

Sollte der TuS St. Hubert seine beiden letzten Spiele am Samstag in Münster und eine Woche später zu Hause gegen Tabellenführer Bredeney verlieren, könnte am Ende der Rechenschieber, sprich die Matchpunkte, um den Klassenverbleib entscheiden. „Sollte Essen Samstag gegen Dorsten gewinnen und Hamburg gewinnt am letzten Spieltag in Essen, hätten drei Teams vier Punkte“, sagte TuS-Teamsprecher Bastian Cornelius. Aber es ist durchaus möglich, dass St. Hubert auch aus eigener Kraft in der Liga bleibt. Denn ob Münster oder Bredeney als Meister noch ein starkes Aufgebot aufbieten, ist fraglich.