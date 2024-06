Tennis Die Herren 30 des TuS St. Hubert bleiben in der Bundesliga

Wer für den TuS beim Saisonfinale gegen den TC Bredeney aufschlagen wird, entscheidet sich im Laufe der Woche. Es bleibt abzuwarten, ob der Meister mit einem starken Aufgebot oder mit der zweiten Garnitur antritt. Am 20. Juli kommt es in Bredeney zum Finale gegen den ungeschlagenen Süd-Meister TV Ober-Eschbach aus Bad Homburg. In dieser Mannschaft stehen unter den 16 Spielern nur zwei Deutsche. In der Nordgruppe entscheidet sich Samstag im Duell zwischen Essen und Hamburg, wer in die Regionalliga absteigt. In der Südgruppe ist der TC Schwaben Augsburg bereits abgestiegen.