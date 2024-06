Doppelter Jubel im Kempener Ortsteil Erster Saisonsieg für die Herren 30 des TuS St. Hubert

In den Doppeln ließ der TuS nichts mehr anbrennen und kletterte in der Tabelle auf Platz vier. Allerdings muss aus den verbleibenden drei Spielen noch ein Sieg her, um in der Liga zu bleiben. „Am Ende könnte es darauf hinauslaufen, dass viele Mannschaften nur zwei Punkte haben. Daher wäre es gut, wenn wir bei Niederlagen so viele Matchpunkte wie möglich einsammeln“, sagte Teamsprecher Bastian Cornelius nach dem Spiel.