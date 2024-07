Tennis Bundesliga Die Herren 30 des TuS sind im Feier-Modus

Den St. Hubertern kann es egal sein, wer bei den Gästen auf dem Platz steht. Sie selbst wollten mit dem Aufgebot antreten, das die Klasse gehalten hat. „Leider müssen wir auf Roberto Marcora verzichten, der in Italien für seinen Klub in Mailand spielt, der von der zweiten in die erste Liga aufsteigen kann“, sagte Teamsprecher Bastian Cornelius am Donnerstag.