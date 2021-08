Handball Bundesliga-Qualifikation : Turnerschaft startet nach Rückstand mit einem Sieg

St. Tönis Ein guter Start in die neue Saison kann Gold wert sein. Noch wertvoller ist ein Auftaktsieg in einer Qualifikationsrunde mit nur vier Spielen. Der ist den Handballerinnen der A-Jugend der Turnerschaft geglückt.

Der weiblichen A-Jugend der Turnerschaft St. Tönis ist in der Qualifikation zur Jugend-Bundesliga ein Start nach Maß gelungen: Die Mannschaft von David von Essen setzte sich im Auftaktmatch gegen den favorisierten HSV Solingen-Gräfrath mit 23:21 (9:9) durch. Kyara Balve avancierte mit zehn Treffern, davon acht per Siebenmeter, zur erfolgreichsten Torschützin für die Gastgeberinnen.

Nach einem 12:16-Rückstand in der 44. Minute kamen die Mädels der Turnerschaft kämpferisch stark zurück und übernahmen nach einem 8:3-Lauf in der 56. Minute erstmals wieder die Führung. Den Treffer zum 20:19 erzielte Kyara Balve, wenig später verwandelte sie einen Siebenmeter zum 21:19. Julia Faßbender markierte in der 58. Minute mit ihrem vierten Treffer die Vorentscheidung zum 22:19. Am Ende landete das Team einen 23:21-Erfolg und holte die ersten beiden Zähler.