Frauen-Handball : Nicole Hölters tritt gegen Ex-Schützlinge an

Spielmacherin Nicole Hölters (Nr. 8) von der Turnerschaft St. Tönis muss am Sonntag in Haan auf den geliebten Harz verzichten, trifft aber dafür auf alte Bekannte. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

St. Tönis Die Spielerin des Frauen-Nordrheinligisten Turnerschaft St. Tönis bekommt es beim nächsten Gegner Haan mit Spielerinnen zu tun, die sie in ihrer Eigenschaft als Verbandstrainerin unter ihre Fittiche hatte.

Für Handballerin Nicole Hölters war die Rückkehr zum Nordrheinligisten Turnerschaft St. Tönis ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Nach einer langen Verletzungen, die sich über die komplette vorherige Saison hin zog, traf sie auf Spielerinnen mit denen sie bereits in den Jahren zuvor schon zusammen spielte. „Alles was Laufwege und der gleichen anging war quasi sofort wieder drin. Und bei neuen Spielzüge ging auch alles recht flott“, sagt Hölters. Auf die Frage nach dem Grund, warum sie und ihre Mannschaftskolleginnen so gut dastehen in dieser Saison braucht sie nicht lange zu überlegen: „Wir sind eine sehr harmonische Mannschaft, wie haben Spaß beim Training. wo es recht locker, aber auch sehr ernsthaft zu geht“.