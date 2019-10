Handball-Verbandsliga : Kai Wingert ragt in der Liga heraus

Krefeld Handball-Verbandsliga: Der St. Töniser Torjäger gastiert mit seinem Team bei Adler II

(mcp) Die Sporthalle Königshof war für die Turnerschaft St. Tönis in den letzten Jahren zumeist ein gutes Pflaster. Zieht man die ersten drei Partien der aktuellen Verbandsliga-Saison zurate, spricht nicht viel gegen einen abermals gelungenen Auftritt bei der Zweitvertretung der Adler (Samstag,17.30 Uhr). Derzeit ist die Mannschaft von Trainer Zoran Cutura noch verlustpunktfrei und gewann auf dem Papier alle ihre Begegnungen souverän. Einen großen Anteil daran hatte Torjäger Kai Wingert, der sich zuletzt ein Sonderlob des Übungsleiters verdiente: „Kai war schon in der Vergangenheit immer einer unserer wichtigsten Leistungsträger, momentan wirkt er allerdings noch fokussierter und hat einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Er übernimmt in schwierigen Situationen Verantwortung und führt damit das Team an. Das gefällt mir sehr gut. In dieser Verfassung ist er zweifellos einer der besten Spieler der Liga.“ Wingert wird definitiv auch am Wochenende eine tragende Rolle zukommen. Der Torschütze vom Dienst kennt sich in den Adler-Gefilden bestens aus, trug er doch einst selbst das Trikot der ersten Mannschaft. Mit Pascal Binger und Florian Steffens stoßen zwei zuletzt verhinderte Akteure wieder zum St. Töniser Kader und erhöhen somit die Variabilität.