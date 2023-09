Nach 42 Jahren erster Oberliga-Erfolg Kapitän Matthias Löcher führt die Turnschaft zum Sieg

Handball Oppum hat es wieder einmal bis zum Schluss spannend gemacht. Dreizehn Sekunden vor dem Spielende verwandelte Daniel Köffers einen Siebenmeter zum 36:35 (18:17)-Sieg beim Nordrheinligaabsteiger Neusser HV. „Wir führen die ganze Zeit über, sind aus meiner Sicht auch die bessere Mannschaft, auch spielerisch. Aber immer, wenn wir deutlicher wegziehen könnten, versäumen wir dies“, sagte Geschäftsführer Frederick Küsters. „Uns fehlten fünf Spieler, was natürlich auch erklärt, dass die Deckung heute nicht so gut war. Aber am Ende haben wir heute zwei Zähler geholt.“ Andreas Wink wurde von Geschäftsführer Küsters ausdrücklich hervorgehoben, denn er ist in Neuss vorangegangen und hat die Mannschaft geführt, zudem erzielte er 16 Treffer und hatte somit maßgeblichen Anteil am Erfolg in Neuss. Mit nunmehr 5:3 Zähler haben sich die Oppumer vorerst ins obere Drittel abgesetzt.