Handball : Bundesliga-Debüt für die A-Juniorinnen

Nach dem Aufstieg, den das Team hier bejubelt, beginnt für die weibliche A-Jugend der Turnerschaft jetzt das Unternehmen Bundesliga. Foto: sts/tst

St. Tönis Die Handballerinnen der Turnerschaft St. Tönis stehen am Wochenende zwei Spiele auf dem Programm. Highlight für den Nachwuchs sind die beiden Begegnungen gegen die A-Jugend-Teams der Bundesligisten VfL Oldenburg und Buxtehuder SV.

(hau) Die weibliche A-Jugend der Turnerschaft St. Tönis feiert am Wochenende Premiere in der Jugend-Bundesliga Handball (JBLH). Erstmals nahm der Klub an der Qualifikation teil und konnte sich direkt für diese Spielklasse qualifizieren. Unter anderem trifft die Mannschaft von David von Essen auf den Nachwuchs der beiden Bundesliga-Teams VfL Oldenburg und Buxtehuder SV.

Am Wochenende beginnt das große Abenteuer „Jugend-Bundesliga“. Am Samstag geht es zur HSG Osnabrück (14 Uhr), einen Tag später (14 Uhr) steht die Heimpremiere in der Sporthalle Corneliusfeld gegen die SG Hamburg-Nord auf dem Programm. „Sowohl Osnabrück als auch Hamburg kann ich nicht einschätzen. Aber für beide ist die Teilnahme an der Jugend-Bundesliga wahrscheinlich ebenso wie für uns schon ein sehr großer Erfolg“, sagt von Essen.

Highlight für den Nachwuchs aus St. Tönis sind sicherlich die beiden Begegnungen gegen die A-Jugend-Teams der Bundesligisten VfL Oldenburg und Buxtehuder SV. „Das sind in unserer Gruppe sicher die großen Favoriten. Sie werden die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen“, erklärt von Essen.