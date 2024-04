Handball weibliche B-Jugend Turnerschaft St. Tönis träumt vom Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft

Vor allem für Keeperin Paula Schneider wird dies ein besonderes Spiel werden: Die 16-jährige, die in dieser Saison bereits mit einem Zweitspielrecht beim Drittligisten PSV Recklinghausen wichtige Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte, verlässt die Turnerschaft St. Tönis nach der Saison und schließt sich Borussia Dortmund an, um dort sowohl in der 3. Liga und der Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) spielen zu können. Ihr Ziel ist es weiterhin in der Bundesliga zu spielen, zudem möchte Schneider auch für die DHB-Auswahl auflaufen.