Lokalsport : Turm Krefeld krönt den Aufstieg mit einem Sieg

Krefeld Nachdem der Aufstieg in die NRW-Klasse bereits feststand, feierte Turm Krefelds Erste zum Saisonabschluss auch ohne die Spitzenspieler Rainer Montignies und Guido Kern mit einem 5,5:2,5 gegen den Tabellenfünften Tornado Hochneukirch den neunten Sieg in Folge. Am Spitzenbrett und den Brettern drei und vier erzielten Roman Kistella, FIDE-Meister Matthias Dorner und Ololi Alkhazashvili je ein Remis. Erneut siegreich waren die beiden Topscorer der 156 eingesetzten Regionalligaspieler: Carsten Fehmer mit acht Partiegewinnen in acht Einsätzen, und Peter Winkel mit sechs Siegen und zwei Remis aus neun Einsätzen.

Patrick Terhuven und Ingo Thomas steuerten zwei weitere Punkte zum Gesamterfolg bei. Über Erwarten gut schlug sich auch Turms Zweite mit dem sechten Platz im ersten Jahr ihrer Ligazugehörigkeit. Zum Saisonabschluss trennte man sich von den Schachfreunden Heinsberg 4:4. Altmeister Valery Maes und Andreas Tiede an den Brettern zwei und drei erzielten jeweils ein Remis, Stefan Rettenbacher am vierten, sowie Präsident Hans Schlickum am siebten, sowie Ersatzman Heiko Bräunig am letzten Brett Partiegewinne.

(-ken)