Vereine widersprechen Stadtdirektor Schön : Patrick Schneiders Angst vor den Mühlen der Parteipolitik

Krefeld Der TSV Bockum, Hülser SV und KFC Uerdingen widersprechen der Stadt, das Platzproblem der KFC-Jugend mit 200 Kindern und Jugendlichen sei gelöst. Am Dienstag folgt jetzt die nächste Gesprächsrunde.

Das bestätigt auch der Hülser SV. „Wir waren in Gesprächen“, berichtet Katrin Dahners, Jugendwartin des HSV. „Aber es gab keinen konkreten Belegungsplan. Und wir haben klar gesagt, dass der KFC auf gar keinen Fall in Hüls spielen kann.“ Freie Termine am Wochenende gebe es nicht.