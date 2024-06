Große Vorfreude St. Tönis startet in Premierensaison der Jugend-Bundesliga Handball

Die JBLH der weiblichen B-Jugend startet mit sechs Sechsergruppen. In der Vorrunde kommt jedes Team auf zehn Spiele. Danach wird das Feld aufgeteilt: Die Erst- und Zweitplatzierten spielen in zwei Sechsergruppen die Meisterrunde. Die Ergebnisse der Vorrunde werden mitgenommen, dann folgen pro Team weitere acht Spiele. Die ersten vier Teams der beiden Gruppen der Meisterrunde qualifizieren sich für das Viertelfinale, in dem die Teilnehmer für ein Final Four ermittelt werden. Dort wird dann der Deutsche Meister ermittelt.