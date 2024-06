Jugendbundesliga Handball A-Jugend der Turnerschaft St. Tönis scheitert in Qualifikation zur JBLH

Am Sonntagmorgen ging es mit dem entscheidenden Spiel gegen die JSG LIT 1912 weiter. Auch hier zeigte die Turnerschaft trotz der Ausfälle eine starke Leistung in Halbzeit eins und führte bereits mit 11:7. Allerdings verletzten sich in dieser Partie Leonie Udaw und Maren Bister. Zwar konnte in Halbzeit zwei Amelie Hoven noch auf 12:7 erhöhen, doch die JSG LIT 1912 drehte die Partie und führte urplötzlich mit 13:14. Am Ende verloren die St. Töniser Mädels die Begegnung mit 13:17.