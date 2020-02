Handball-Verbandsliga : TS Grefrath im Nachbarschaftsduell krasser Außenseiter

Auf die Abwehr der Turnerschaft Grefrath (gelb) kommt wie hier bei einem Duell mit dem TV Aldekerk II eine Menge Arbeit zu. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Krefeld Handball-Verbandsliga: Ader Königshof II will im Heimspiel gegen Kapellen die kleine Ergebniskrise beenden. St. Tönis weiter ohne Stammtorhüter.

(lus) Wenn die Turnerschaft Grefrath als Schlusslicht der Tabelle nicht den Kontakt zum rettenden Ufer verlieren will, müssen dringend Punkte her. Danach sieht es am Wochenende allerdings nicht aus. Denn die Blau-Gelben reisen als krasser Außenseiter zum Nachbarschaftsduell nach Aldekerk, wo am Samstag ab 18.15 Uhr die Zweite des TV wartet. „Im Hinspiel waren wir relativ chancenlos“, sagt Grefraths Trainer Marcus Anstötz. Dennoch sei er guter Dinge, dass diesmal vielleicht ein Punkt drin ist: „Spieler, die zuletzt verletzt oder beruflich verhindert waren, sind wieder dabei.“ Ein Wiedersehen gibt es mit dem ehemaligen Grefrather Fabian Küsters.

Adler Königshof II muss derweil aufpassen, nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten. Daher wäre ein Heimsieg gegen den TV Kapellen (Sa. 17.30 Uhr) enorm wertvoll. Doch der Mannschaft mangelt es momentan am nötigen Selbstvertrauen. „Wir haben nach den Niederlagen gegen Oberhausen und Lürrip einen Knacks weg. Das Team muss sich jetzt geschlossen da heraus kämpfen. Kapellen ist sicher schlagbar, aber es muss viel funktionieren. Wir werden den notwendigen Kampf an den Tag legen. Es muss aber deutlich besser werden als zuletzt, besonders in der Abwehr“, sagt Trainer Bodo Leckelt. Er erwarte einen ausgeglichenen und robusten Gegner, der Druck macht: „Kapellen hat einen Linkshänder geholt, der Optionen bietet, die man ohne ihn nicht hat.“ Torwart Matthias Thiemann ist zwar angeschlagen, Leckelt geht aber davon aus, dass er Samstag einsatzbereit ist.