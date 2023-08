34. Covestro-Triathlon Geisterfahrer sorgen für großen Scheckmoment

Der 34. Covestro-Triathlon war nach einer Corona bedingten Auszeit wieder ein gelungenes Event – und dies in vielerlei Hinsicht. Mehr als 1000 Teilnehmer hatten sich im Vorfeld angemeldet und fanden perfekte Bedingungen am Elfrather See vor, mit der Einschränkung, dass die Hitze das Laufen erschwerte. Mit knapp 23 Grad war aber die Wassertemperatur im See genau richtig und nur für die über 60-Jährigen war ein Neoprenanzug erlaubt.