Triathlon : Beste Resultate bei neuem Format

Krefeld Triathleten des SC Bayer 05 Uerdingen machen in der NRW-Liga Boden gut. Sie kommen mit dem neuen Format, dem 2 x 2-Paartriathlon, gut zurecht. Dabei zeigt sich deutlich, wo ihre Stärken liegen.

Bei den Damen starteten Sabine Prüfert und Isabel Godoy, die als Erste aus dem Wasser kamen und später als Zehnte an Luca Marie Kadagies und Franzi Hinte übergaben. Die beiden glänzten mit der schnellsten Radzeit, so dass es am Ende Platz acht wurde.

In der Gesamttabelle konnten sich beide Teams verbessern. Nach drei von fünf Rennen liegen die Herren auf Rang fünf und führen das breite Mittelfeld der insgesamt 18 Teams an. Auch den Damen gelang durch den zweiten achten Platz in Folge der Sprung auf Platz zwölf in der Tabelle, nachdem sie zum Saisonauftakt leider nicht antreten konnten und das Rennen folglich auf dem letzten Platz beendeten. In knapp zwei Wochen kommt es in Verl dann schon zum nächsten Aufeinandertreffen in der NRW-Liga, bevor es im August vor heimischer Kulisse am Elfrather See den letzten Schlagabtausch der Saison gibt.