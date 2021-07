Fußball-Oberliga : Trainingsauftakt bei DJK Teutonia St. Tönis

Krefeld Der Fußball-Oberligist hat zwar gegenüber der Konkurrenz einen kleinen Etat, aber durchaus ambitionierte Ziele. Er will attraktiven Fußball in einer anspruchsvollen Liga spielen. Dabei hat Abteilungsleiter Markus Hagedorn ein klares Credo.

Bekim Kastrati ist heiß auf die neue Saison. Der Trainer des Fußball-Oberligisten Teutonia St. Tönis war erst am Morgen aus Albanien kommend in Düsseldorf gelandet und konnte es kaum erwarten. Beim Trainingsauftakt des zweithöchsten Krefelder Vereins setzte er gleich Zeichen. Seine Ansprache zu Beginn war kurz und knackig. „Das Trainerteam freut sich total“, sagte er in der Gewissheit, dass es seinen Schützlingen genauso geht. Zum Trainerteam gehören die Assistenten Michael Küpper und Oliver Wersig, die Torwarttrainer Markus Rix und Thomas Schulze; zudem kümmert sich Physiotherapeut Nick Schreiber um die Spieler, die auch von den beiden Betreuer Peter Göbbels und Uwe Ring unterstützt werden.

Hagedorn mag es sauber. Das wurde auch in seiner kurzen Ansprache deutlich. „Wir wollen attraktiven Fußball in einer anspruchsvollen Liga spielen“, sagte er. „Das, was wir umsetzen können, stellen wir euch gerne zur Verfügung. Vor allem aber sind wir eins: verbindlich in unseren Aussagen.“ Zusagen werden eingehalten, so lautet Hagedorns Credo, was die Spieler zu schätzen wissen und weshalb viele auch lange bleiben.