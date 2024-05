Sieg in Hamburg und Paris Michael Nimczyk feiert ein sehr erfolgreiches Pfingstwochenende

Übrigens machte sich Michael Nimczyk mit diesem Triumph einen Tag nach seinem 38. Geburtstag selbst das schönste Geschenk. Lange gefeiert wurde der Erfolg jedoch nicht, denn es ging direkt weiter. Am Pfingstsonntag saß der Dauer-Champion in Hamburg schon wieder beim mit 25.000 Euro dotierten Schwarzer-Steward-Rennen im Sulky. In einem top-besetzten Fahrerfeld ließ er im Ziel den niederländischen Spitzenfahrer Robin Bakker hinter sich. Insgesamt gewann Nimczyk an diesem Tag vier Rennen. Ein Rennen gewann Robbin Bot.