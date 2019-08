Zwischenbilanz der Dritten Fußball-Liga : Torrekord: 3. Fußball-Liga spektakulär wie noch nie

Krefeld (jb) Die 3. Liga trifft wie nie. Mit 47 Volltreffern war der sechste Spieltag, der am Montagabend mit dem 5:3 des 1. FC Kaiserslautern beim FSV Zwickau zu Ende ging, der torreichste Spieltag seit Gründung der 3. Liga im Jahr 2008 - Spitzenreiter bis dahin war der 11. Spieltag der Saison 2009/2010 mit 41 Toren.

Die Torjägerliste führt Moritz Stoppelkamp vom MSV Duisburg an, der bisher in allen sechs Partien eingenetzt hat, insgesamt achtmal. Nie zuvor hat ein Spieler in der 3. Liga schneller die Marke von acht Toren erreicht. Moritz Hartmann (damals FC Ingolstadt), Olivier Occean (Kickers Offenbach) und Regis Dorn (SV Sandhausen) hatten als bisherige Rekordhalter jeweils neun Partien benötigt.

Behält Stoppelkamp seine Quote über die gesamte Saison bei, würde er am Ende sagenhafte 50 Treffer auf dem Konto haben. Albert Bunjaku vom FC Viktoria Köln (aktuell sieben Tore) würde nach dem letzten Spieltag bei 44 Treffern stehen. Der Drittligarekord von Dominik Stroh-Engel, der es in der Saison 2013/2014 für den SV Darmstadt 98 auf 27 Tore brachte, scheint aber durchaus in Gefahr. Unangetastet bleibt Anton Fink: Der Profi des aktuellen Zweitligisten Karlsruher SC führt die ewige Torjägerliste der 3. Liga mit 136 Treffern an. Auf Platz zwei folgt Marcel Ziemer (74 Tore) mit deutlichem Abstand.