Tischtennis Schwere Aufgaben für Bayer Uerdingen und TSV Bockum

In der Oberliga trifft der SC Bayer 05 Uerdingen auf die TTG St. Augustin. Mit dem Tabellendritten wartet ebenfalls eine schwere Aufgabe auf die Uerdinger. „Ich gehe auf jeden Fall von einem knappen Spiel aus“, sagt Spieler Matthias Uran. Verzichten muss die Mannschaft auf den erkrankten Paul Freitag, der an diesem Wochenende schmerzlich vermisst wird. Er lieferte in dieser Saison konstant ab.