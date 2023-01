Tischtennis TSV Bockum remis gegen Spitzenreiter Tusem Essen

Mehr Spannung, mehr Dramatik geht kaum. Die Damen des Anrather TK lagen in der NRW-Liga mit 6:7 gegen Borussia Düsseldorf II zurück, als Pia Hartkopf an die Platte ging. Und sie bot Aoi Osawa einen großen Kampf. Doch sie unterlag der Düsseldorferin mit 1:3 (9:11, 11:6, 7:11, 12:14). Damit war die 6:8-Niederlage der Gastgeberinnen perfekt. Dabei hatte alles so gut angefangen und Anrath mit 2:1 geführt. Doch dann gab es vier Niederlagen in den Einzeln in Folge.