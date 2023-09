Tischtennis TK Anrath freut sich über Rückkehr von Barbara Spix

Die Herren des TSV Krefeld-Bockum sind aufgrund eines Nachrückverfahrens vom Abstieg aus der Verbandsliga verschont geblieben und starten am Samstag mit dem Heimspiel gegen Grevenbroich II in die Saison. Jetzt soll die Klasse sportlich gehalten werden. Das Team geht unverändert an die Platten. Bereits in zwei Wochen kommt der Anrather TK zum Derby nach Bockum. Die Gäste haben sich nach der souveränen Landesliga-Saison als Aufsteiger den Klassenverbleib zum Ziel gesetzt. Dafür wurde Michael Poos als Verstärkung für das mittlere Paarkreuz verpflichtet. Verzichten muss der ATK vorerst auf Daniel Schultais, der in Frankreich ein Auslandssemester einlegt.