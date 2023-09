Tischtennis SC Bayer 05 Uerdingen bei Borussia Düsseldorf II ohne Paul Freitag

Verzichten müssen die Uerdinger in der Landeshauptstadt am Samstag (18.30 Uhr) auf Paul Freitag. Er fällt aufgrund einer privaten Veranstaltung aus, kann dementsprechend nächste Woche wieder bei der Mannschaft sein. Veränderungen bei der Herangehensweise wird es für Uran nicht geben: „Wir sind die letzten Jahre immer über eine geschlossene Mannschaftsleistung gekommen.“ Als besonders stark schätzt Uran den an Nummer drei gesetzten Anton Ader bei den Düsseldorfern ein, der in seiner Karriere schon in höheren Etagen unterwegs war.