Tischtennis SC Bayer 05 Uerdingen steht vor dem entscheidenden Schritt

Auch nach zehn Spieltagen sind die Tischtennisspielerinnen des Anrather TK in der NRW-Liga ungeschlagen. Zuletzt feierte das Team rund um Barbara Spix einen 7:3 Auswärtssieg beim TTC GW Brauweiler II. „Wir hatten schon vor Spielbeginn mit einem knappen Match gerechnet und haben am Ende verdient gewonnen“, berichtet Spix. Der Knackpunkt der Partie waren die Einzel. Die Anratherinnen konnten sich durch vier Siege im Einzel in Front bringen. „Mit so einer Führung im Rücken, läuft es direkt einfacher“, erklärt sie. Eine besonders tragende Rolle spielte Sina Meens. Sie konnte alle ihre Spiele gewinnen und sorgte mit ihrem Sieg im zweiten Einzel für Klarheit über den nächsten Sieg. Nun steht am Sonntag das Duell mit dem Tabellensiebten, dem TV Dellbrück, auf dem Spielplan. Klar ist: auch in diese Partie werden die Anratherinnen als Favorit gehen. Barbara Spix betont, dass ihre Mannschaft jedes Spiel konzentriert sein müsse. Hinzu kommt, dass Melanie Weicher nach ihrer Verletzung wieder langsam einsteigen wird und der Anrather TK aus dem Vollen schöpfen kann.