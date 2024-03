Tischtennis TSV Bockum punktet im Abstiegskampf der Verbandsliga

Nur eine Partie konnte der SC Bayer 05 Uerdingen in der Tischtennis-Oberliga gewinnen. Unter dem Strich steht eine 1:9-Niederlage gegen den SV Brackwede. Der Sportverein zieht durch den Sieg gegen die Uerdinger am TV Refrath vorbei und ist nun Spitzenreiter. Aber was fehlte den Krefeldern, damit sie das Spiel hätten knapper gestalten können? Die Einzel. Kein einziges konnten sie gewinnen. Zwei Partien im fünften Satz konnten sie auch nicht für sich entschieden werden. „Dann wären wir aber immer noch ganz weit weg von einem Punkt gewesen“, gesteht Spieler Matthias Uran. Keiner habe an diesem Tag seine Leistung gebracht, am allerwenigstens er selbst, so Uran. Das Top-Team Brackwede war eine Nummer zu groß für die Uerdinger.