Fußball-Landesliga : Teutonia will Siegesserie ausbauen

St. Tönis Fußball-Landesliga: St. Tönis muss in Scherpenberg auf ungewohnter Asche ran.

Auch morgen müssen die Gäste noch ohne ihren Rot-gesperrten Torjäger Burhan Sahin auskommen. Das machte sich zuletzt aber nicht so bemerkbar wie befürchtet. Denn Ndrin Maloku nutzte seine Chance ebenso wie Malik Cakmakci. Beide hatten mit ihren Treffern maßgeblichen Anteil an den beiden letzten Erfolgen. Daran will Kastrati gerne anknüpfen: „Wir wissen, dass Scherpenberg eine gute Mannschaft hat, wollen aber auch dort gewinnen und unsere Serie ausbauen.“ Wie in der Vorwoche muss Teutonias Coach aus Verletzungs- respektive aus Krankheitsgründen auf Darius Strode und Toni Weis verzichten. Ansonsten haben die Gäste alles an Bord.