Fußball-Oberliga : Teutonia St. Tönis weiter ungeschlagen

St. Tönis Der Aufsteiger trennt sich im Heimspiel vom TSV Meerbusch 1:1 und freut sich über das Engagement des neuen Sponsors KICK Group. Kurz vor Spielende gab es nach einer Rangelei zwei Rote Karten.

Teutonia St. Tönis bleibt in der Oberliga weiterhin ungeschlagen. Der Aufsteiger trennte sich vom TSV Meerbusch 1:1 (1:1)-Unentschieden und kletterte auf den beachtlichen 5. Tabellenplatz. Trainer Bekim Kastrati zeigte sich hinterher sehr zufrieden: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Das hat sie gegen einen guten Gegner sehr gut gemacht und einen tollen Kampf geboten.“ Viel Zeit zum Ausruhen bleibt nicht. Schon am Sonntag geht es nach einer heutigen Trainingseinheit beim FC Kray direkt weiter.

Das Spiel selbst begann mit Verzögerung, weil ein Teil der Flutlichtanlage zunächst ihren Dienst versagte. Die Gäste erwischten dabei den besseren Start, aber insgesamt agierten beide Teams im ersten Durchgang auf Augenhöhe, ohne sich große Torchancen zu erspielen. Der Gästeführung ging ein Patzer von Keeper Felix Burdzik voraus, der eine haltbare Flanke ins Zentrum faustete, wo der einschussbereite Emre Geneli lauerte (11.). Neben Geneli zeichnete sich Sebastian van Santen als ständiger Unruheherd aus, während bei den Hausherren Semih Zeriner und Jiha Yoo in einer insgesamt starken Viererkette ein wenig heraus ragten. Das Offensivspiel der Teutonen blieb über weite Strecken zu harmlos, weil es sie zu früh ins Zentrum zog, wo der TSV gut verteidigte. Bezeichnenderweise fiel der Ausgleich über die Flügel. Brian Dollen nahm über rechts Fahrt auf und dessen halbhohe Flanke verwertete der am langen Pfosten postierte Brian Drubel (29.).

Nach der Pause gab zunächst der TSV den Ton an, dann übernahmen die Hausherren einige Minuten die Regie, in denen sie durch Zeriner und Dollen zwei Chancen besaßen, die TSV-Keeper Franz Langhoff zunichte machte. Was folgte, war eine ähnlich ausgeglichene Auseinandersetzung wie im ersten Durchgang ohne Höhepunkte vor dem Tor. Die beste TSV-Chance durch Benjamin Dohmen ging knapp daneben, so dass es am Ende beim leistungsgerechten Unentschieden blieb. Kurz vor dem Abpfiff setzte es nach einer Rangelei noch zwei Rote Karten für den gerade eingewechselten Burhan Sahin und seinen Kontrahenten Fabio Fahrian.