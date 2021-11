Pokal-Aus für Fußball-Oberligist : Teutonia vergibt zu viele Chancen und verliert in Kapellen

Das Duell zwischen David und Goliath macht des Reiz im Pokal aus. Es gewinnt nicht immer der Favorit, aber auch nicht immer die überlegene Mannschaft. So war es auch zwischen Oberligist Teutonia St. Tönis und dem Landesligisten SC Kapellen, der 4:1 gewann.

Es war schon ein etwas seltsames Pokalspiel, dass von Teutonia St. Tönis in der dritten Runde auf Niederrheinebene beim SC Kapellen/Erft. Nicht nur weil der klassentiefere Landesligist, der mit großem Engagement bis an die Grenzen des Erlaubten bei der Sache war - was in diesem Wettbewerb bei Klein gegen Groß ja keine Besonderheit ist -, am Ende mit 4:1 (0:0) die Nase deutlich vorne hatte und in die nächste Runde einzog, sondern weil dieser Ausgang nun ganz und garnicht die Gegebenheiten auf dem Platz widergab. Bei einem Chancenverhältnis von 12:5 für das Team um Kapitän Kevin Breuer hätte es unbedingt einen anderen Ausgang geben müssen. Allein Samed Yesil, seit dem Dienstantritt von Trainer Josef Cherfi, wie auch der diesmal fehlende Burhan Sahin, bestens motiviert und körperlich fit, tauchte allein über ein halbes Dutzend mal, und das in bester Position und auch aus Nahdistanz, vor dem Kapellener Gehäuse auf. Im ersten Abschnitt meist vorbereitet über die linke Seite, wo Philipp Baum kaum zu bremsen war. Aber SC-Keeper Alexander Ruyters, der beste Mann auf dem Platz, stand ihm stets im Wege; auch bei Versuchen aus der Distanz. Und erst als das Spielgerät einmal von ihm abprallte, war Kanta Seki zur Stelle und vollstreckte (69.). Auch bei drei Breuer-Freistößen war Ruyters gut positioniert.