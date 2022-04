Fußball-Oberliga : Justin Müllers Plan geht voll auf

St. Tönis Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis gewinnt durch Treffer von Samed Yesil, Lukas Stiels und Leonard Bajraktari gegen den FC Kray mit 3:0. DIe Elf setzt die Vorgaben des Interimstrainers zum Auftakt der Abstiegsrunde gut um.

Den Gegner lesen, genau erkennen, wo die Stärken und Schwächen liegen und darauf eine Mannschaft erfolgreich einstellen. Das ist die Kompetenz, die gute Trainer mitbringen sollten. Besonders dann, wenn sich ein Team in einer schwierigen Lage befindet. So wie Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis, der gestern unter Justin Müller gegen den FC Kray in die Abstiegsrunde startete und einen perfekten Start hinlegte. Der junge Trainer, der derzeit den erkrankten Josef Cherfi vertritt, führte seine Mannschaft zu einem verdienten 3:0 (2:0)-Sieg über einen Gegner, dem die Verantwortlichen mit großem Respekt entgegen sahen. Doch Müllers Analyse vor dem Spiel saß genau und sein Rezept ging auf. „Wir wussten, dass Kray ein sehr gutes Umschaltspiel hat und dass wir das im Spiel gegen den Ball ersticken müssen. Das haben wir geschafft und haben auch kompakt gut gestanden. Dazu waren wir heute deutlich besser in der Bewegung ohne Ball.“

Das Spiel nahm erst einmal einen ausgeglichenem Verlauf, in dem die Teutonen einen konzentrierten Eindruck hinterließen. Mit Ausnahme einer Szene, als die Gäste eine „Hundertprozentige“ liegen ließen (21.). Für die Hausherren reichte es bis wenige Minuten vor der Pause nur zu zwei Halbchancen. Dennoch war die Begegnung zur Halbzeit eigentlich schon entschieden. Denn als Brian Dollen quer durch den Krayer Strafraum fegte und im Zweikampf unspektakulär fiel, zeigte Marvin Szlapa zur Verwunderung zahlreicher Zuschauer auf den Punkt. Was den meisten verborgen blieb, war ein Handspiel des Krayers Ömer Özden. Beim fälligen Elfmeter scheiterte Samed Yesil zunächst an Keeper Leon Klußmann, traf aber im Nachschuss zum 1:0. Der bereits verwarnte Özden stand wenig später wieder im Mittelpunkt, als er sich durch ein Gerangel die Ampelkarte einhandelte und so der Begegnung eine erste Wende gab. In dieser Phase gelang den Teutonen auch noch das wertvolle 2:0. Nach einer Ecke setzte sich Konstantin Möllering in einem Zweikampf gut durch und Lukas Stiels brauchte aus Kurzdistanz nur noch einzuschieben.