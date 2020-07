Fußball-Oberliga : Ken Sugawara verstärkt Teutonias Sturm

Der Japaner Ken Sugawara (links) geht jetzt für Teutonia St. Tönis auf Torjagd. Er wechselt vom VSF Amern zum Oberliga-Aufsteiger. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Krefeld Der Aufsteiger in die Fußball-Oberliga will sich in der neuen Umgebung gut einleben. Auch die kolumbianischen Brüder Florez und Julian Andres Suaterna gehören zum Kader für die Saison 2020/21.

Es ist ein riesiges, noch nie da gewesenes Starterfeld mit 23 Mannschaften. In der Fußball-Oberliga wird es nach dem Auftakt am 6. September kaum einen Mittwoch geben, an dem bis Weihnachten nicht gespielt wird.

Mit dem SV Straelen hat das Überteam der vergangenen Spielzeit die Klasse in Richtung Regionalliga verlassen. Zu den üblichen Verdächtigen, die dieses Mal für die Meisterschaft in Frage kommen sollten, gehören der 1. FC Bocholt, die SpVgg. Schonnebeck, SSVg. Velbert und wieder die Sportfreunde Baumberg. Aber auch der TSV Meerbusch, der 1. FC Monheim, die Überraschungsauswahl der zurückliegenden Saison, und der enorm verstärkte TVD Velbert sollte man auf dem Plan haben.

Info Spielerwechsel

LANDESLIGA VfR Fischeln, Zugänge: Jannick Geraets, Mehmet Ufuk Erkan, Sami Praedel, Linus Jark, Florian Leisten (alle eigener Nachwuchs), Leon Buschen (TSV Meerbusch II), Gianni Enrico Wittenberg (DJK Teutonia St. Tönis II), Stjepan Tomas (SV Vorst) und Dominik Oehlers (zuletzt inaktiv, davor Spfr. Baumberg). Abgänge: David Machnik, Phillip Grund, Mario Knops (alle VfL Tönisberg), Ermal Magkaj (SC Kapellen/Erft), Ibrahim Kanat (unbekannt), Simon Gerdts (eigene Zweite), Maximilian Möhker (SC Union Nettetal) und Christian Lehmann (FC Büderich). Trainer: Karl-Heinz Himmelmann (wie bisher). Saisonziel: Klassenverbleib.

VfL Tönisberg, Zugänge: Nadim Hajroussi, Linus Schlebusch (beide FC Moers-Meerfeld), Tim Böhm (DJK Teutonia St. Tönis), Sebastian Görres (Germania Ratingen), David Machnik, Phillip Grund, Mario Knops (alle VfR Fischeln), Angelo Recker (ASV Süchteln) und Lukas Nowicki (VfL Repelen). Abgänge: Keine. Trainer: Andreas Weinand (wie bisher). Saisonziel: Klassenverbleib.

BEZIRKSLIGA SSV Grefrath, Zugänge: Niklas Schmitz (TuRa Brüggen) und Robin Duzaar (ASV Süchteln II). Abgänge: Daniel Walter, Matthäus Szewczyk (beide Borussia Oedt), Luca Küppers (SV Thomasstadt Kempen), Christian Gerlach und Christian Kamp (hören beide auf).

Trainer: Heinz Vossen für Klaus Ernst. Saisonziel: zwischen Platz fünf und acht.

SC Schiefbahn, Zugänge: Marco Lippolis (OSV Meerbusch). Abgänge: Manuel Zander (TSV Dorfen(Bayern) und Nando Di Buduo (hört auf). Trainer: Daniel Klinger (wie bisher). Saisonziel: Klassenverbleib.

SV Vorst, Zugänge: Halil Dost, Muhammed Gergery, Murat Arslan (alle BV Union Krefeld), Mounir Ghazouani (zuletzt inaktiv, davor DJK Teutonia St. Tönis II), Cenk Kirciltepeli (TSV Bockum), Mike Schulze (VfL Willich), Cedric Radtke (TSV Bockum, A-Junioren), Kevin Kaminski (zuletzt inaktiv, davor Spfr. Neuwerk), Jannis Metzer (Hülser SV, A-Junioren), Usmah Harobo Maetah, Mohammad Ali (beide VfL Repelen), Philip Solmierzik und Mert Nuri Özcan (beide TSV Bockum II). Abgänge: Tim Andre Smeets (1. FC Mönchengladbach), Nick Schreiber, Leonard Severin Hinskes, Florian Leuschner (alle DJK Teutonia St. Tönis II), Lars Niklas Stieger (TSV Meerbusch II), Niklas Schubert, Kevin Schmitz (beide ASV Süchteln), Felix Quade (VSF Amern II), Robin Ingenrieth, Steffen Schubert (beide ASV Süchteln II), Nico Fokken (Borussia Oedt), Christoph Strauß (unbekannt), Kevin Zäske (pausiert) und Stjepan Tomas (VfR Fischeln). Trainer: Johannes Dahms für Marcel Fischbach.

Saisonziel: Tabellenmittelfeld.

VfL Willich, Zugänge: Lucas Tanzhaus, Martin Buschmann (beide eigene Zweite), Mika Bitterlich, Fabian Reimann, Nico in het Panhuis, Daniel Sperling, Pascal König, Evic Schulz, Kevin Nowak, Luca Przygoda, Timo Schmidt und Leon König (alle eigener Nachwuchs). Abgänge: Mike Schulze (SV Vorst) und Nikolaos Ikonomou (unbekannt). Trainer: Roland Glasmacher (wie bisher).

Saisonziel: Klassenverbleib.

Zu den eigentlichen vier Absteigern, die dann dank der Coronapandemie und des Saisonabbruchs doch drin bleiben durften, obwohl sie unterirdisch performten, kommen gleich sechs Aufsteiger. Unerwartet gingen bekanntlich aus den beiden Landesligen auch die Dritten hoch. Es gibt nicht wenige, die in diesem Zusammenhang von einem Qualitätsverlust sprechen. Aber der Teutonia aus St. Tönis wird das alles ziemlich egal sein. Sie scheint personell gerüstet – zumal auch die beiden kolumbianischen Brüder Florez und Julian Andres Suaterna zur Stelle sein werden – und will das erste Jahr in der neuen Umgebung auf keinen Fall mit einem Negativerlebnis abschließen.

Zugänge: Leonard Bajraktari (Wuppertaler SV, A-Junioren), Selim Özdemir (TuRU 80 Düsseldorf), Simon Kuschel (SC Kapellen/Erft), Kosuke Nishi (TSV Meerbusch), Gian-Luca Mariano (eigener Nachwuchs), Selim Özdemir (TuRU 80 Düsseldorf), Dominik Dohmen (SC Union Nettetal) und Ken Sugawara (VSF Amern).



Abgänge: Jan Siebe (eigene Zweite), Tim Böhm (VfL Tönisberg), Valerio Parvisi (TSV Bockum), Adnan Aoudou, Oliver Wersig (beide FC Büderich) und Rene Jansen (VSF Amern).

Trainer: Bekim Kastrati (wie bisher).