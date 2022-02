Fußball-Kreisliga A : Teutonia St. Tönis II müht sich zum Sieg gegen FC Hellas

Die Gastgeber drehen in der Schlussphase noch die Partie und kommen zu einem etwas schmeichelhaften Dreier. Derweil feiert Spitzenreiter SV St. Tönis in der Fußball-Kreisliga A einen souveränen 5:0-Erfolg gegen TSF Bracht.

Elf Partien standen für den ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga A in diesem Jahr auf dem Terminplan. Vier fielen den Platzsperren in Krefeld schon im Vorfeld zum Opfer und zwei weitere kamen noch hinzu. Spitzenreiter SV St. Tönis gewann deutlich, Verfolger und Nachbar Teutonia II knapp. Die Punkteteilung im Duell der Kellerkinder gegen Willich II ist für Viktoria Anrath klar zu wenig.

SV St. Tönis - TSF Bracht 5:0 (2:0). Souveräne Vorstellung des Tabellenführers, dem in keiner Phase die holprige Vorbereitung anzumerken war. Kai Langer legte, allerdings gegen schwache Gäste, schnell vor (5.). Danach war dann Nils van Afferden gleich dreimal an der Reihe (23./49./56.), ehe unter der sicheren Leitung von Schiedsrichter Hans-Josef Jüngermann (SC Viktoria) der eingewechselte Kai Bleckwedel den Schlusspunkt setzte. Klares Fazit: Der SV, bei dem Abwehrchef Daniel Heinen noch dabei war, ist für das Gipfeltreffen am kommenden Mittwoch beim VfB Uerdingen gerüstet.