Fußball-Landesliga : Teutonia baut den Vorsprung weiter aus

Für Fischelns Neuzugang Daniel Jovelino Nkongo, der in der Vorbereitung einen guten Eindruck hinterließ, war bei seinem Debüt nach der Pause Schluss. Trainer „Kalli“ Himmelmann vermisste die Defensivarbeit. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Fußball-Landesligist St. Tönis gelingt zum Auftakt ein 2:1-Arbeitssieg über den SV Sonsbeck und profitiert von der Kapellener Heimniederlage. Für den VfR Fisceln wird es nach dem 0:3 gegen den 1. FC Mönchengladbach immer enger.

Mit einem knappen 2:1 (2:1)-Arbeitssieg über den SV Sonsbeck startete Teutonia St. Tönis in den Rest der Saison. Spielerisch blieben die Gastgeber zum Auftakt noch einiges schuldig, was allerdings auch den widrigen äußeren Bedingungen geschuldet war. So zählten unterm Strich nur die drei wichtigen Punkte. Weiteren Grund zur Freude bot die überraschende Heimniederlage des SC Kapellen. Im Kampf um den möglichen Relegationsplatz trennen beide Teams jetzt 14 Punkte.