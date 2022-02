Leichtathletik : Tessa Srumf ist zweifache Landesmeisterin der U20

Tessa Srumf freut sich über ihren Doppelerfolg. Foto: Dirk Gantenberg

Krefeld Bei den Leichtathletik-Hallenmeisterschaften gewinnt die 18 Jahre alte Läuferin des SC Bayer 05 Uerdingen über 200 und 400 Meter. Das stärkt zusätzlich das Selbstvertrauen und die Motivation vor den Deutschen Jugend-Meisterschaften.

Von Werner Peters

Tessa Srumf hat den NRW-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Düsseldorf als Doppelmeisterin in der U20 über 200 und 400 Meter eindeutig ihren Stempel aufgedrückt. Nachdem sie bereits die 200 Meter in bestleistungsnahen 25,25 Sekunden gewann, ließ die 18-Jährige am zweiten Wettkampftag auch über ihre Paradestrecke 400 Meter nichts anbrennen. Nach der Hälfte der Strecke versuchte noch die Dortmunderin Karolina Mia Haas, sich im Sog von Srumf heranzuarbeiten, aber die Lankerin zog in der letzten Kurve unwiderstehlich ihren kraftvollen Schritt durch und siegte letztlich unangefochten in 55,72 Sekunden. Dies bedeutet persönliche Hallenbestzeit, mit der sie aktuell auf Platz vier der Deutschen U20-Bestenliste geführt wird.

„Ich wusste durch die guten Ergebnisse über 200 Meter zwar, dass ich schnell bin, konnte aber nicht abschätzen, ob das Stehvermögen auch für die zweite Hallenrunde reicht. Jetzt kann ich optimistisch auf die Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften in zwei Wochen blicken“, freute sich Tessa Srumf.

Ebenfalls auf die Deutschen Meisterschaften in Sindelfingen freuen darf sich Mittelstrecklerin Hannah Odendahl. Dabei war sie auf ihrer Zielstrecke 800 Meter ihrer Dauerrivalin Nele Sietmann aus Münster in 2:11,46 Minuten erneut unterlegen. Trainer Udo Krumm bemängelte die taktische Disziplin seines Schützlings: „Immer vorne weg laufen kannst du nur, wenn du hoch überlegen bist. In Meisterschaftsrennen muss man auch schon mal pokern. Aber Hannah ist noch jung. Das lernt sie noch.“ Schadlos hielt sich die die 16-Jährige Odendahl über die 400 Meter der U18, die sie am Folgetag überraschend in 57,55 Sekunden gewann.

Die beste nationale Tagesleistung bot Anna Keyserlingk im Dreisprung U20. Mit 12,96 Metern gewann die deutsche Jahresbeste zwar klar die Konkurrenz, war aber dennoch nicht zufrieden. „Ich habe eindeutig eine Weite von 13,20 und mehr drauf, kriege es aber gerade noch nicht hin. Das nervt!“ Das sieht ihr Trainer Peter Quasten ähnlich: „Ungeduld ist das Vorrecht der Jugend. Anna ist in Topform. Wenn sie die Ruhe behält und nicht zu viel will, werden die Ergebnisse von selbst kommen.“

Weitere Titel gab es außerhalb der Halle bei den verregneten Winterwurfwettbewerben. Im Hammerwurf siegten sowohl Nele Frisch in der U20 mit 51,07 Metern wie auch Oldie Thomas Neumann. Der 50-Jährige setzte sich mit 49,69 Metern sogar in der Männerkonkurrenz durch. Auf Platz zwei kam Emilia Kuß im 60 Meter Sprint der U18. Sie lief in 7,85 Sekunden Bestzeit, konnte allerdings dem starken Endspurt von Franziska Burchett aus Gladbeck nicht standhalten, die in 7,80 Sekunden gewann.

Dass Freud und Leid eng zusammenliegen, musste Finja Stupp erfahren. Zunächst siegte sie in 26,19 Sekunden über 200 Meter der U18. Tags darauf musste sie sich mit einem „Corona-Positivtest“ in Isolation begeben, was auch die hoch eingeschätzte 4 x 200 Meter Staffel zum Zuschauen verurteilte.