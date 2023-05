Tennis Tennis-Bundesliga TuS St. Hubert

Die Lage in der Liga ist nach zwei Spieltagen wie erwartet. Neben Espelkamp sind Dorsten und Münster noch ungeschlagen. Für die St. Huberter geht es am 17. Juni mit dem Auswärtsspiel beim TC Wernigerode weiter, der sich gegen Espelkamp und Dorsten klar geschlagen geben musste. „Jetzt gilt es, sich auf dieses Spiel zu konzentrieren und dort wie vor zwei Jahren gewinnen, um weiter eine Chance zu besitzen, die Klasse zu halten. Bis jetzt läuft es in der Liga so, wie es zu erwarten war. Wenn es weiter so läuft, könnte es am Ende einen hochgradig spannenden letzten Spieltag geben“, sagt Bastian Cornelius. Der TuS will in Bestbesetzung in den Harz fahren und hofft, dass Thomas Mühlinghaus bis dahin seine Zerrung auskuriert hat.