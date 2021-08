Tennis-Regionalliga : Zwei Teams erreichen Halbfinale

Krefeld Die Damen 50 des HTC Blau-Weiß Krefeld und die Damen 40 des TV 03 SG Krefeld siegten ohne Probleme und stehen im Halbfinale der Endrunde. Die Damen 30 des TK RW Kempen kämpfen weiter gegen den Abstieg.

(lus/hgs) Auch ohne ihre etatmäßige Nummer 1 Mirjam Swaarte feierten die Damen 50 des HTC Blau-Weiß Krefeld im letzten Gruppenspiel beim Tabellenletzten TC Suderwich einen Kantersieg (9:0) und bleiben ungeschlagen Tabellenführer. Bereits am Samstag beginnt mit den beiden Erstplatzierten der anderen Gruppe das Halbfinale um die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Dabei geht es gegen Oberkassel, Zweiter der Gruppe A. „Hier wird es für uns sehr schwer werden. Die Endrunde findet mit allen vier Mannschaften am Samstag um 12 Uhr in Köln-Marienburg statt“, sagte Mannschaftsführerin Dorit Kersten. Das andere Halbfinale bestreiten Marienburg (Sieger Gruppe A) und Königsforst (Zweiter Gruppe B). Die Gewinner ermitteln am Sonntag den Westdeutschen Meister.

Die Damen 30 des TK Rot-Weiß Kempen unterlagen beim TC Kamen mit 3:6 (1:5). Zwei Einzel waren hart umkämpft, gingen aber jeweils im Match-Tiebreak verloren. Im Doppel lief es dann mit zwei Siegen deutlich besser. Die beiden Punkte könnten in der Endabrechnung wichtig sein. Denn der Aufsteiger kann am letzten Spieltag (Samstag, 12 Uhr) gegen TC Weiden noch den Abstieg vermeiden. „Wir treten in Bestbesetzung an und möchten zu Hause vor eigenem Publikum die riesige Überraschung möglich machen. Am Anfang der Saison hatten wir nicht gedacht, überhaupt am Ende eine reale Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Wir hoffen auf die Unterstützung aus den eigenen Reihen, von Freunden, Familie und Vereinsmitglieder, die uns an dem Tag anfeuern und mit uns fiebern“, sagt Mannschaftsführerin Tina Schwabe.