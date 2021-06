Am Samstag geht es los : Tennis-Niederrheinligisten stehen in den Startlöchern

Krefeld Für die meisten Mannschaften geht es in dieser Saison nur um den Klassenverbleib. Drei Lokalduelle bei den Herren 40 mit RW Kempen, Blau-Weiß Krefeld und TV 03 SG Krefeld ragen heraus.

Auch die Herren 55 des CHTC stehen vor einer hohen Hürde. Denn bereits im Vorjahr, wo es wegen Corona keinen Abstieg gab, hingen die Trauben zu hoch. „Wir hatten einige Personalprobleme. Aber auch jetzt ist das eine super starke Liga. Zwei neue Teams kennen wird aber nicht, gegen die wir vielleicht eine Chance haben“, sagte Teamchef Andreas Gabelin. In der anderen Gruppe ist der TK RW Kempen vertreten, der schon in der AK 50 in dieser Liga aufschlug und eine gute Rolle spielen dürfte.

Bei den Herren 40 gibt es in einer Achter-Liga mit dem HTC Blau-Weiß, dem TK RW Kempen und dem TV 03 SG Krefeld gleich drei Lokalduelle. Die Blau-Weißen wollen in der oberen Tabellenhälfte mitspielen. Das jedenfalls sagte Mannschaftsführer Sven Pisters. Für die Kempener lautet als Aufsteiger das erste Ziel Klassenverbleib. „Wir können fast immer in Bestbesetzung antreten, zumal Frank Schuffelen jetzt nur für uns spielt“, sagt Mannschaftsführer Michel Rathmackers. Samstag in einer Woche ist Blau-Weiß zu Gast. Als Aufsteiger geht auch das Team des TV 03 am Samstag im Auswärtsspiel beim Gladbacher HTC in unveränderter Besetzung an den Start. „Das Ziel lautet Klassenerhalt. Wir freuen uns besonders auf die beiden Derbys gegen Blau-Weiß und Kempen“, sagt Teamchef Mark-Lothar Claesgens.