Großes Tennis-Jubiläum HTC Blau-Weiß ist trotz seiner 100 Jahre jung geblieben

Aktuell gehören 562 Mitglieder dem HTC Blau-Weiß Krefeld an. Neben dem Zweitliga-Team, das am 9. Juli mit dem Auswärtsspiel bei BW Berlin die die Saison startet und am 21. Juli gegen Rot-Weiß Berlin sein Zweitliga-Heimdebüt im Stadtwald gibt, nehmen 24 Teams bei den Erwachsenen und 11 bei der Jugend ab der Altersklasse U15 an den Medenspielen teil. Drei Teams (DA 50, HE 70, HE 75) spielen in der Regionalliga und drei (HE 50, HE 55, HE 75 2.) in der Niederrheinliga. Zum 31. Mal richtet der Klub vom 21. bis 23. Juni den „Cargill Cup“ für die Jugend aus.