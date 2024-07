Tennis Die 34. Krefeld Open starten am Sonntag

Das Tennis-Turnier „Krefeld Open“ des Crefelder TC zählt zweifelsohne zu den Höhepunkten des Sportjahres der Seidenstadt. Von Sonntag bis zum 14. Juli messen sich auf der Anlage an der Kempener Allee bei der 34. Auflage des Turniers im Rahmen der „DTB-Seniorcup-Master-Serie“ viele der in Deutschland besten Senioren und Seniorinnen der Altersklassen 40 bis 85. Der Startschuss fällt bereits am Samstag um 12 Uhr. Dann findet am Klubhaus der Jubiläums-Empfang anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Vereins statt. Für die Mitglieder des CTC gibt es am 17. August eine große Jubiläumsfeier.