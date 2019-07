Tennis : Blau-Weiß triumphiert italienisch

Gegen den TC Weinheim tritt der Krefelder Tennis-Bundesligist mit Spielern aus Italien an, die trotz der hohen Temperaturen in den Einzeln überzeugen. Für Spitzenspieler Marco Cecchinato ist es der letzte Auftritt.

Wenn es denn eines Beweises bedarf, dass die Mannschaft von BW Timberland Finance Krefeld in der Tennis-Bundesliga ein Wörtchen um den Titel mitreden kann, so lieferten die komplett in italienisch angetretenen Krefelder gestern gegen den TC Weinheim mit 5:1 einen entsprechenden Triumph ab. Vor der Partie war deren Teamchef Olaf Merkel allerdings pessimistisch gewesen. „Wir haben ja gesehen, wie eng es zu gehen kann, auch wenn wir heute Favorit sind“, sagte er und fügte noch hinzu: „Die hohen Temperaturen dürften den Spielern nichts ausmachen, das sind sie von der ATP-Tour her gewohnt.“

Merkel sollte sich allerdings beide Male irren, denn zum einen bestätigte jeder der Krefelder Spieler, dass auf den beiden Courts eine höllische Hitze war, die es zu bekämpfen galt, zum anderen waren in den vier Einzeln nicht die „zwei kleinen Italiener“ aufgestellt, sondern sozusagen ein italienischer Gaumenschmaus in vier Teilen für die Tennisfans, die trotz der Saunatemperaturen den Weg an die Hüttenallee gemacht hatten. Alessandro Giannessi machte mit zwei Sätzen den Anfang, um schnell wieder in den Schatten kommen. „Es war wirklich schwer heute hier zu spielen. Da meine anderen Teamkollegen ebenfalls Italiener sind, ist es dafür aber so als wären es eine Familienzusammenkunft“, schwärmte er von der Atmosphäre. Der gleichzeitig spielende Stefano Travaglia tat sich gegen seinen Gegner hingegen etwas schwerer. Sah es nach gewonnen ersten Satz ebenfalls noch nach einem Krefelder Sieg aus, so kippte die Partie in Satz zwei, so dass es in den Champions Tie-Break ging. Hier war dann vor allem die Fehlerquote beim ersten Aufschlag sehr auffällig. Das Travaglia zunächst mit 7:5 führte und dann zwei seiner Aufschläge vergab erklärt er wie folgt: „Die Bälle wurden gegen Ende immer weicher und das hat meinen Aufschlag erschwert.“ So kam es, dass er mit 9:10 sogar einen Matchball gegen sich hatte, sich aber mit einem 14:12 noch zum Sieg rettete. Gianluca Mager zeigte hingegen bei seinem ersten Auftritt in Krefeld, dass er nicht nur gut aufschlagen, sondern auch sehr schnell spielen kann. Im letzten Einzel zeigte dann Marco Cecchinato sein Talent und wie er das Spiel seines Gegners lesen kann. Es dauerte bis zur Mitte der beiden Sätze, eher er jeweils mit einem Break die Richtung zu seinen Gunsten vorgab. Sein Lob zum Siegpunkt war nur einer der vielen Glanzpunkte. Nach dem Spiel gab es allerdings ein paar Abschiedsworte. „Das war heute Marcos letztes Saisonspiel für uns, da er demnächst auf der ATP-Tour in Überseee unterwegs ist. Aber ich bin froh, dass er trotz seiner Niederlage beim Turnier in Hamburg für uns gespielt hat, denn Marco war danach sehr down“, sagte Merkel noch auf dem Court. Die anschließenden Doppel sorgten dann noch für etwas Ergebniskorrektur. Morgen ab 11 Uhr geht es im Heimspiel gegen den TC Großhesselohe weiter.