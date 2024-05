Tennis Herren 55 von Blau-Weiß Krefeld sind Spitzenreiter

Die Medenspiel-Saison 2024 im Tennis nahm am Wochenende so richtig Fahrt auf. Für viele Mannschaften ging es zum ersten Mal auf den roten Sand. In der Regionalliga kassierten die Damen 50 des HTC Blau-Weiß Krefeld nach dem 8:1-Auftaktsieg gegen den TC RW Porz am Samstag in Oberkassel mit 3:6 (1:5) ihre erste Niederlage. Beide Teams traten nur mit fünf Spielerinnen an.