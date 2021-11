Hockey : Teamgeist und Fitness sind das Erfolgsgeheimnis des CHTC

CHTC-Trainer André Schiefer hat sich Gedanken gemacht. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld CHTC-Trainer André Schiefer hat sich Gedanken darüber gemacht, warum es bei seiner Mannschaft in der Hinrunde so gut gelaufen ist. Die Damen belegten in der zweiten Hockey-Bundesliga den zweiten Platz.

(nose) „Hätte uns vorher einer gesagt, dass wir die Hinrunde auf Rang zwei beenden, hätten wir das sofort genommen“, sagt Andrè Schiefer, Trainer der Damen des Hockey-Zweitligisten Crefelder HTC. Die junge Mannschaft glänzt vor allem durch Teamgeist. „Die Stimmung ist im Mannschaftssport ein ganz wichtiger Faktor und wir haben eine tolle Dynamik im Team. Die guten Ergebnisse und die Stimmung bedingen sich gegenseitig“, erklärt der Coach. Fünf Siegen und drei Remis – nur Topfavorit Bremer HC hat eine bessere Ausbeute. Der CHTC ist qualitativ stark und auf Augenhöhe mit den Spielerinnen aus Bonn, BW Köln oder dem DSD. Doch lassen viele Teams nach den ersten 30 Minuten merklich nach. Die Krefelderinnen hingegen drehen nach der Pause oft erst richtig auf und sicherten sich so auch gegen Polo und Bonn späte Punkte. „Unsere Athletiktrainer Matthias Golomb und Jörg Bednarzyk haben einen tollen Job gemacht,“ lobt Schiefer seinen Staff.

Auf dem Platz ist, erst recht nach dem Abgang von Helene Stöckmann, die ein Auslandsemester absolviert, das Team der Star. Dabei ist die routinierte Torhüterin Sonja Thüner aber mehr als nur ein verlängerter Arm des Trainerteams und coacht ihre Vorderleute entscheidend mit.