Lokalsport: "Team Pinguine" soll mehr Einnahmen generieren

Krefeld Der Partnerpool wird abgeschafft und durch das "Team Pinguine" ersetzt. Große Hoffnung in neue zweite Reihe.

Die zweite Reihe ist mit der Verpflichtung von Jacob Berglund komplett. Von dieser erhofft sich Roos viel. "Wir hatten diese Reihe in der Konstellation bereits im Januar auf dem Zettel und sind begeistert, dass es geklappt hat. Ich rechne mit mehr Torgefahr, als in der Vorsaison, aber auch mit einem stabileren Auftritt in der Defensive", sagt er. Von Reihe eins, drei und vier erwartet er mindestens ähnliche Leistungen, wie in der vergangenen Spielzeit. Damit sollte das Team insgesamt deutlich besser aufgestellt sein.