Galopprennen in Krefeld Stimmungsvoller SWK-Renntag auf der Galopprennbahn

Einmal auf den Geschmack gekommen schlug Andrasch Starke 30 Minuten später erneut zu. Mit Wallach Jonatan aus dem Stall von Trainerin Sarah Weis verhinderte er einen Heimsieg von Mario Hofers No Day Never, der weit vor dem restlichen Feld den zweiten Platz mit Jockey Tolga Koyuncu sicherte. Dritter wurde Marian Falk Weißmeiers Claim The Stars (Adrie de Vries).