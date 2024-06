Galopp SWK Familienspaß-Renntag im Stadtwald auf der Galopprennbahn

In der fünften Tagesprüfung gibt es in der Viererwette eine garantierte Auszahlung von 10.000 Euro. Bei 50 Cent Grundeinsatz ist somit ein dicker Gewinn möglich, wenn man die ersten vier Pferde in der Viererwette in der richtigen Reihenfolge und als Einziger getroffen hat. Ansonsten werden die 10.000 Euro auf die Gewinner aufgeteilt.