Wasserball : Schmellenkamp rettet SVK den Pokalsieg Schmellenkamp rettet SVK den Pokalsieg

Bastian Schmellenkamp erzielte im Poalspiel wichtige Treffer. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Wasserballer von der Palmstraße gewannen gegen Weiden mit 13:12. Die Bundesliga-Damen des SV Bayer 08 Uerdingen kehrten am Wochenende mit Sieg und Niederlage von den beiden Auswärtsspielen zurück.

Am Ende hat es gelangt, die Wasserball-Herren des SV Krefeld 72 gewannen im DSV-Pokal gegen den SV Weiden mit 13:12 (2:3; 4:1; 1:5; 6:3). Für die favorisierten Krefelder war es ein überraschend enges Spiel gegen ersatzgeschwächten Oberpfälzer. Bis Mitte des dritten Viertels war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem die SVK nicht die gewohnte Abwehrstärke zeigte. Als gegen Ende des dritten Spielabschnitts die Weidener mit zwei Toren in Führung gingen, schien das Spiel schon gelaufen für die Krefelder. Aber mit zwei schnellen Toren konnte Bastian Schmellenkamp auf 9:9 ausgleichen. Als die Weidener wieder mit zwei Toren davonzogen, stellte Dusan Dragic auf Pressdeckung, was sich am Ende auszahlen sollte. Zwei weitere Schmellenkamp-Tore und ein Treffer von Alex Butz sorgten zwei Minuten vor Schluss für den 12:12-Ausgleich. Die Chance auf den Siegtreffer ließ sich Vuk Jelaca nicht nehmen, der kurz vor Schluss nervenstark einen Strafwurf verwandelte.

Man muss den Gegnern aus Weiden Respekt zollen für ein starkes Spiel trotz einer Reihe von Ausfällen. Am Ende war es für die SVK ein Frage der Willenskraft, sich am Ende durchzusetzen. Der Sieg ist nach zwei Auswärtsniederlagen in der Bundesliga psychologisch enorm wichtig für die junge Mannschaft, die im Achtelfinale nun auf den Sieger der Begegnung Hamburger TB gegen SC Neustadt trifft.

Tabelle Frauen-Bundesliga 1. Spandau 04 (5. Spiele/10 Punkte) 2. Hamburg (9/10) 3. Esslingen (7/8) 5. SV Bochum (4/8) 6. SV Bayer (4/8) 7. Chemnitz (4/4) 8. Wa. Hannover (10/4) 9. Heidelberg (8/2).

Die Bundesliga-Damen des SV Bayer 08 Uerdingen waren am Wochenende zwei Auswärtsspielen im Osten zu Gast und brachten einen Sieg mit zurück an den Niederrhein.. Am Samstag trat das Team beim amtierenden Meister Wasserfreunde Spandau 04 an. Diese Spiele sind immer voller Emotionen und spannungsgeladen, weil sich Deutschlands beste Mannschaften mit den besten Spielerinnen gegenüberstehen. Die Teams kennen sich schon in und auswendig, nachdem sie nicht nur in der Bundesliga oft gegeneinander spielen durften, sondern auch in der Nationalmannschaft Seite an Seite miteinander kämpfen. Die gewohnte Spannung wurde diesmal zwei Viertel lang geboten, in denen Bayer am Gegner dranbleiben konnte, doch am Ende mussten sich die Gäste deutlich mit 14:23 geschlagen geben.

Nach dem Spiel ging es direkt Chemnitz, wo am Sonntag um 12 Uhr das nächste Duelle auf dem Terminkalender stand. Trotz der knappen Zeit zwischen den zwei Spielen stellten sich die Seidenstadtgirls schnell auf das Duell ein. Das Spiel wurde von Anfang bis Ende in der Verteidigung und im Angriff von den Uerdingerinnen bestimmt. So stand am Ende ein verdienter 16:6-Erfolg zu Buche.