Fußball : Sven Waschitzki ist Teilzeit-Schiedsrichter

Schiedsrichter Sven Waschitzki erzählt aus seinem Leben als Schiedsrichter. Foto: dpa/dpa, skh

Krefeld Der Zweitliga-Referee erzählt, was er durch den Fußball verdient, welchen Aufwand er betreibt, was er in den Zeiten der Pandemie alles schmerzlich vermisst und was sein schönstes Erlebnis auf dem Fußballplatz war.

Von Hans-Josef Jüngermann

Die Schiedsrichtervereinigung des Fußballkreises Kempen-Krefeld hatte zu einem virtuellen Lehrgang einen besonderen Gast eingeladen. Zweitliga-Schiedsrichter Sven Waschitzki aus Essen referierte über seine Tätigkeit in der Bundesliga und erläuterte ausführlich seine Aufgaben als Videoassistent im sogenannten „Kölner Keller“. Später nahm er sich noch Zeit um die Fragen der hiesigen Referees zu beantworten.

Etwa 70 Schiedsrichter hatten sich beim Vortrag von Waschitzki zugeschaltet. Der 34-Jährige fungiert seit 2017 als Schiedsrichter in der 2. Liga. In der Ersten wird er als Schiedsrichterassistent und als vierter Offizieller eingesetzt. Im sogenannten Kölner Keller ist er seit 2018 im Einsatz.

Waschitzki ist kein Profi-Schiedsrichter, er ist an drei Tagen in der Woche berufstätig. „Der Rest der Woche geht für die Schiedsrichtertätigkeit drauf. Ich stecke dann täglich sechs bis acht Stunden in den Schiedsrichterklamotten“, berichtet er. „Den Schiedsrichterschein habe ich mit 15 Jahren gemacht und in jeder Stufe benötigt man mehr Zeit. Meine Verlobte kommt auch aus dem Fußball, ich bekomme ein gutes Honorar, ich bereue nichts.“ Einsätze in der Bundesliga werden mit 2.000 Euro vergütet, in Liga zwei gibt es 1.000 Euro.

Auf die Frage nach den schönsten Momenten als Schiedsrichter antwortet er: „Dazu zählt mein erstes Spiel in der 2. Liga im September 2017 zwischen dem 1. FC Heidenheim und Jahn Regensburg. Ganz besonders war die Atmosphäre bei einem Abendspiel auf St. Pauli im ausverkauften Stadion am Millerntor bei Nieselregen. So was muss Du erlebt haben.“

Weil im Augenblick die Zuschauer in den Stadien fehlen und der enge Austausch mit den Kollegen fehlt, ist für ihn die Schiedsrichterei derzeit nur ein Job. „Beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München war ich als vierter Offizieller im Einsatz. Das Stadion war völlig leer. Ich hätte das gerne mal vor ausverkauftem Haus erlebt. Auch das gemeinsame Frühstück oder das Abendessen am Tag vor dem Spiel mit den Schiedsrichterkollegen an einem Tisch fehlt.“

Auch beim Einsatz als VAR im Kölner Keller sind strenge Corona-Regeln einzuhalten: „Wir sitzen dort ab 30 Minuten vor Spielbeginn mit Maske und zwischen den Kollegen ist eine Plexiglasscheibe.“ Waschitzki ist einer von fünf Zweitligaschiedsrichtern, die als Video Assistant Referee (VAR) in der ersten Liga eingesetzt werden. Links neben dem VAR sitzt sein Assistent, der die Abseitslinien im Blick hat. Hinter ihnen steht während der Spiele noch ein VA-Coach. Jeden dritten Freitag gibt es für die VAR’s ein zweitägiges Seminar.