Fußball-Bezirksliga : Vorst wartet auf Spielberechtigung für Krezic

Krefeld Der Fußball-Bezirksligist empfängt am Sonntag den SV Mönchengladbach. Personell sieht es besser aus.

(WeFu) Schlechter hätte der Saisonstart für den SV Vorst nicht laufen können: Drei Spiele, drei Niederlagen. „Nach einer Vorbereitung mit vielen Verletzten und Urlaubern habe ich das schon so oder ähnlich prognostiziert. Wir zahlen Lehrgeld,, sind aber guter Dinge, dass der Lernprozess bald abgeschlossen ist“, sagt Trainer Marcel Fischbach. Die Chance, in positives Fahrwasser zu gelangen, bietet sich am Sonntag, wenn der SV Mönchengladbach in Vorst gastiert. Die „Lürriper“ haben bisher auch keine Bäume ausgerissen. „Unser Defensivverbund hat so seine Probleme. Hier fehlt der ein oder andere ältere Haudegen. Wir kassieren Gegentore, vor allen Dingen in der Entstehung, die einfach nicht passieren dürfen. Wir schauen uns deshalb auf dem Markt noch um. Positiv sehe ich, dass wir nie komplett untergegangen sind und mit etwas Spielglück und Cleverness schon was Zählbares hätten holen können“, erklärt Fischbach.