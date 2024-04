Amateurfußball SV Thomasstadt in Kempen gehen die Gegner aus

Nach zwei vergeblichen Anläufen läuft es beim SV Thomasstadt Kempen in dieser Saison. Die Mannschaft von Trainer André Meier steht mit großem Vorsprung an der Spitze der Fußball-Kreisliga B, Gruppe 3, und in Sachen Aufstieg dürften sich die Blau-Roten eigentlich nur noch selbst im Weg stehen. Die Freude über eine erfolgreiche Saison hält sich aber in Grenzen. Gerade in den vergangenen Wochen schob das Meier-Team Frust, weil es reihenweise Absagen der Gegner hagelte. Seit Jahresbeginn fanden nur zwei von sechs Spielen statt. Zwei weitere Absagen gab es in der Hinrunde. Macht in Summe sechs von offiziell 22 absolvierten Spielen.